2021/09/04 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي الزوراء العراقي، تعاقده الرسمي مع لاعب وداد تلمسان، لهواري طويل، بعقد لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر.ورغم العروض العديدة من الدوري الجزائري، إلا أن لهواري طويل، فضل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الزوراء يتعاقد مع لاعب جزائري المركز الخبري الوطني.

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