لاجئون أفغان يقيمون في مقر كأس العالم لكرة القدم في قطر

2021/09/04 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ديدييه لورا استثمرت قطر الكثير لاستضافة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، وحاليا تستقبل المساكن الرسمية المخصصة لهذا الحدث الرياضي فئة من النزلاء غير متوقعة وأقل حظا: اللاجئون الأفغان.ويقول الأفغاني أحمد ولي سراهدي (28 عاما) الذي وصل … Readmore

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