جولة موسعة لوزير الدفاع الأميركي في 4 دول خليجية

2021/09/04 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن أن وزير الدفاع لويد أوستن، سيزور أربع دول خليجية بدءاً من الخامس من ايلول.

وذكرت الوزارة أن لويد أوستن سيزور السعودية والكويت وقطر والبحرين، ليؤكد الالتزامات الدفاعية في منطقة الخليج، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأوضح أوستن أن جولته تأتي لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية، وتوجيه الشكر إلى الدول الخليجية على المساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

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