أنباء عن مصرع ثلاثة أشقاء لهادي العامري بحادث وسط بغداد

2021/09/04 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع ثلاثة أشقاء لرئيس تحالف الفتح هادي العامري بحادث وسط بغداد.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "حادث سير تسبب ظهر اليوم بمصرع ثلاثة أشقاء لرئيس تحالف الفتح هادي العامري وسط بغداد".

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