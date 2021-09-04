أمريكا و -الهزيمة- في أفغانستان - عادل حبه

2021/09/04 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم السياسي الأفغاني أسد الله كشتمند*ترجمة عادل حبه*أسد الله كشتمند من ولادة كابل عام 1949، حصل على شهادة الماجستير في الزراعة من أحدى الجامعات الفرنسية.



عضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، ومعاون الدائرة الأممية للحزب، ثم تولى منصب سفير أفغانستان في المجر وإيران وإثيوبيا.وهو الآن مستقر في لندن-المملكة المتحدة(م).يتحدث الجميع تقريبا عن هزيمة الولايات المتحدة في ......





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