2021/09/04 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4cSQtWq_3SI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة اندلاع حريق داخل سفينة الحفر العملاقة "أم قصر" في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة اندلاع حريق داخل سفينة الحفر العملاقة "أم قصر" في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).