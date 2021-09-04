التخطيط: عدد الموظفين المسجلين بمنصة الرقم الوظيفي بلغ 2.7 مليون وسنربط الرواتب بها

2021/09/04 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أحصت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عدد الموظفين المسجلين بمنصة الرقم الوظيفي، وفيما حددت وظائف المنصة وأهميتها، أكدت أن ارتباط إدارتها بالوزارة سيكون مؤقتاً.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن”عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي تجاوز المليونين و700 ألف موظف”، مؤكداً أن “العمل ما زال مستمراً، وهناك اجتماعات مستمرة من قبل لجنة الأمر الديواني 55 التي يترأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وبإشراف وزير التخطيط”.

وأضاف الهنداوي، أن “عمل اللجنة مستمر لغاية إكمال هذه المنصة التي سيتم إدخال بيانات كل موظفي الدولة العراقية ضمنها”، لافتاً إلى أن “هناك تنسيقاً جيداً مع وزارة الداخلية في إطار استكمال المعلومات أو البيانات البايومترية الخاصة بموظفي الدولة العراقية من خلال الاعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة”.

وأشار إلى أن “التوجه حالياً نحو حصر موظفي الدولة من غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة وإصدارها لهم من أجل اكتمال قاعدة البيانات البايومترية الخاصة بهم كافة والتي سترتبط بمشروع منصة الرقم الوظيفي”.

وأوضح أن “أهمية هذا المشروع تتعلق بجوانب متعددة منها تحديد مسارات الانفاق المالي التشغيلي لموظفي الدولة العراقية بعد أن تكون لدى الوزارة أعداد دقيقة وكاملة عن موظفي الدولة”، مشيراً إلى أن “المشروع سيرسم صورة واضحة عن الجسد الوظيفي في الحكومة العراقية والحاجة من الاختصاصات ومعرفة مواقع الندرة والوفرة في تلك الاختصاصات، إضافة إلى إعطاء صورة عن الاعداد الموجودة”.

وأكد أن “المنصة ستكون مهمة جداً وسيتم ربط الرواتب بها بعد اكتمالها”، مبيناً أن “ارتباط المنصة بوزارة التخطيط ارتباط مؤقت، وستتم إدارتها بعد أن تكتمل مستقبلاً من قبل مجلس الخدمة الاتحادي أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أي جهة أخرى ذات علاقة”.

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