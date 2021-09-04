صور من تشييع المرجع محمد سعيد الحكيم في محافظة كربلاء

2021/09/04 | 13:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور، السبت، جانباً من مراسم عزاء وتشييع المرجع الديني محمد سعيد الحكيم في محافظة كربلاء.

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وقال عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة في تدوينة، تابعها "ناس"، (4 أيلول 2021)، "بمشاعر الحزن..



نودع الجثمان الطاهر لفقيدنا المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم".

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