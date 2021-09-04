التحالف الدولي: الولايات المتحدة لا تأوي عناصر د1عش وهذا الادعاء غير دقيق

2021/09/04 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التحالف الدولي الادعاءات التي تتحدث عن ان الولايات المتحدة تقوم بإيواء عناصر تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، في تغريدة على تويتر ان الشركاء يجرون تدريباً على الإسعافات الأولية ليكونوا مجهزين بالمعرفة والمهارات والتقنيات اللازمة لتوفير الاستجابات الأكثر أماناً للطوارئ.

واضاف ماروتو أن أي ادعاء تتحدث عن أن الولايات المتحدة تأوي داعش أو تساعدها هو ادعاء غير دقيق على الإطلاق.

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