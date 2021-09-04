دراسة: 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا

2021/09/04 | 13:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر دراسة جديدة أن المزيد من الأطفال والمراهقين يعانون من القلق والاكتئاب أثناء الإصابة بفيروس كورونا.هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى التغييرات التي أجبروا على التعامل معها أثناء الوباء.فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك في صحته العقلية

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