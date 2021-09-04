2021/09/04 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحصت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عدد الموظفين المسجلين بمنصة الرقم الوظيفي، وفيما حددت وظائف المنصة وأهميتها، أكدت أن ارتباط إدارتها بالوزارة سيكون مؤقتاً.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي تجاوز المليونين و700 ألف موظف”، مؤكداً أن “العمل ما زال مستمراً ،وهناك […]

ظهرت المقالة التخطيط تكشف عن اعداد موظفي الدولة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تكشف عن اعداد موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تكشف عن اعداد موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).