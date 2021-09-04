2021/09/04 | 13:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق في غاية الخطورة، طال اسطوانات الاوكسجين داخل مستشفى اهلية وسط بغداد، مؤكدا تمكنه من انقاذ المرضى والكوادر الطبية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (4 أيلول 2021)، انه "انقذت وأخلت فرق الدفاع المدني المرضى والكوادر الطبية في مستشفى (التاج) الاهلية بعد اندلاع حادث حريق طال غرفة تخزين اسطوانات الاوكسجين نتيجة احتراق عدد من الكرفانات المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بأشراف مدير دفاع مدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واضاف البيان، "حيث طوقت وعزلت وسيطرت فرق الدفاع المدني على النيران داخل غرفة تخزين اسطوانات الاوكسجين بالوقت المناسب قبل انفجارها واخمدت النيران في الكرفانات المشتعلة ومنعت امتداد ألسنتها إلى داخل ردهات المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء وانقاذ".

وتابع البيان، انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر في الكرفانات التابعة الى المستشفى المذكور".

اعلن الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق في غاية الخطورة، طال اسطوانات الاوكسجين داخل مستشفى اهلية وسط بغداد، مؤكدا تمكنه من انقاذ المرضى والكوادر الطبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببيان رسمي.. الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق مستشفى 'التاج' في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببيان رسمي.. الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق مستشفى 'التاج' في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).