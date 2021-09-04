مقتدى الصدر يطلق قرارا جديدا بعد ساعات من اوامر وجهها للسرايا

2021/09/04 | 13:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تاجيل حملة تنظيف النجف، بعد ساعات من توجيه اطلقه لافراد سرايا السلام.

وقال محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر"، نقلا عن زعيم التيار (4 أيلول 2021)، "كتبت (تغريدة) حملة التنظيف منذ عدة أيّام..



ونشرت بالأمس..



لكن أجد من المصلحة تأجيل البدء بالحملة الى يوم الثلاثاء القادم لزاماً..



وعدم البدء بها قبل ذلك".

واوعز زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امس الجمعة، لافراد سرايا السلام والمنتمين إلى البنيان المرصوص في النجف بالعمل على ازالة الاوساخ والاتربة والانقاض من المحافظة، اعتبارا من بعد غد الاحد.

وقال الصدر في تدوينة تابعها، إنه "حسب ما اطلعتُ عليه عن كثب، فإنّ محافظة النجف الأشرف..



تحتاج إلى حملة تنظيف واسعة، وبالتنسيق مع بلديّتها..



لذا نوعز لأفراد سرايا السلام، والمنتمين الى البنيان المرصوص من نفس المحافظة العزيزة، كُلّ في منطقته..



العمل على إزالة الأوساخ والأتربة والأنقاض لتكون المحافظة أجمل، بالشرط أعلاه".

وأكد الصدر على ضرورة "عدم إزعاج الآخرين والتصرف بالأملاك الشخصية بغير حق.



وخصوصاً أن المحافظة مقبلة على زيارة الأربعين، لأنها الطريق الى كربلاء المقدسة".

وتابع، "فتوكلوا على الله تعالى، وليكن ابتداؤكم بالعمل بعد غدٍ (الأحد)، وبدون رفع أي شعار أو راية أو زي عسكري أو ما شاكل ذلك".

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