2021/09/04 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، تنفيذها عملية تفتيش عثرت خلالها على عبوات ناسفة وقنابر هاون في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية …

ظهرت المقالة العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية تفتيش في كركوك أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية تفتيش في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية تفتيش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).