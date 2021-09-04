2021/09/04 | 13:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الأمريكية في بغداد تعلق على تفعيل منظومة الدفاع الجوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/04 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية في بغداد تعلق على تفعيل منظومة الدفاع الجوي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية في بغداد تعلق على تفعيل منظومة الدفاع الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).