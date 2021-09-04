2021/09/04 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الاتراك، اليوم السبت، عن ارتفاع الصادرات إلى دول الجوار بنسبة 34,5% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب ما نشرته الوزارة التركية ومجلس المصدرين، فإن صادرات البلاد خلال آب/ أغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار وهي أعلى قيمة صادرات لتركيا لغاية اليوم.

وبينت ان الصادرات التركية لدول الجوار كانت لبلغاريا، وإيران، والعراق، وجورجيا، وسوريا، واليونان، بنسبة 34,5% خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمتها 12.5 مليار دولار، فيما كانت قيمتها في العالم الماضي خلال نفس الفترة 9 مليارات و280 ألف دولار.

واشارت الى ان العراق جاء في المرتبة الأولى لدول الجوار المستوردة من تركيا، حيث استورد ما قيمته خمسة مليارات و305 مليوناً و647 ألف دولار.

وحلت في المرتبة الثانية بلغاريا بقيمة مليارين و185 مليوناً و316 ألف دولار، تلتها اليونان بملياراً و744 مليوناً و837 ألف دولار.

واحتلت إيران المرتبة الرابعة بملياراً و405 ملايين و656 ألف دولار، ثم سوريا بـ924 مليونا و175 ألف دولار، وأخيرا جورجيا بـ914 مليونا و450 ألف دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع صادرات تركيا إلى دول الجوار بنحو 35%.. العراق بالمقدمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع صادرات تركيا إلى دول الجوار بنحو 35%.. العراق بالمقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).