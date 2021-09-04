السفارة الامريكية في بغداد تفعل منظومة الـ C-RAM وصافرات الانذار (فيديو)

2021/09/04 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأطلاق صافرات الانذار وتفعيل منظومة الـ C-RAM داخل السفارة الامريكية في بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "السفارة الامريكية في بغداد ستقوم بتجربة لمنظومة CRM واطلاق صافرات الانذار في تمام الساعة الواحدة ظهرا ولمدة ساعتين".

واضاف، ان "الهدف من هذا هو لغرض الاختبار والتدريب".

#السفارة_الامريكية في #بغداد تفعل منظومة الـ C-RAM وصافرات الانذار pic.twitter.com/wT6WDXXdRY

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) September 4, 2021

وفي السياق نفسه، أصدر مستشاري مكتب الامن الاقليمي (RSO) للسفارة الامريكية في بغداد، بيانا توضيحا بشان تفعل منظومة الـ C-RAM وصافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد.

وقال البيان، "سوف يقوم مكتب الامن الاقليمي في مجمع السفارة الامريكية في بغداد باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)، و سوف تتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية ابتداءاً من الساعة 13:00 من ظهر هذا اليوم السبت المصادف 9/4.



سوف يستمر الاختبار لحوالي ساعتين".

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