2021/09/04 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

فرق الدفاع المدني تخمد حريق مستشفى التاج وسط بغداد

منذ ساعة واحدة

الموانئ العراقية: حادث الحريق في الحفارة (أم قصر) عرضي ولا أضرار تذكر

منذ 3 ساعات

إحباط تهريب ثلاث عجلات دون الموديل في طريبيل

منذ 3 ساعات

نشوب حريق داخل مستشفى (التاج) الاهلية في الكرادة

منذ 3 ساعات

القبض على تسعة أجانب دخلوا العراق بشكل غير قانوني

منذ 16 ساعة

العمليات المشتركة تنفي اخلاء عدد من مقراتها في كركوك

منذ 17 ساعة

القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في واسط

منذ 17 ساعة

القبض على تجار مخدرات واسلحة غير مرخصة في بغداد

منذ 20 ساعة

الداخلية تصدر توجيهاً يخص المنتسبين من حملة الشهادات

منذ 22 ساعة

تنفيذ مذكرة تفاهم بين العراق والسعودية لتسهيل العمل الكمركي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الاميركية تفعل منظومتي الإنذار والدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الاميركية تفعل منظومتي الإنذار والدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).