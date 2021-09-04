مراسلنا: سماع دوي إطلاق نيران منظومة سيرام الأميركية وسط بغداد

2021/09/04 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، الى هجوم صاروخي بعدد من الصواريخ أطلقت من احدى مناطق بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "منظومة سيرام الأميركية صدت ظهر اليوم هجوما صاروخيا نفذ صوب السفارة الامريكية وعدد من المواقع الدبلوماسية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف ان "عملية صد الهجوم لم تحدد خسائرها حتى الان".

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