لقطات خاصة.. تشييع المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في كربلاء (فيديو)

2021/09/04 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت العتبتانِ المقدّستانِ

الحسينيّةُ والعبّاسيةُ صباح اليوم

السبت، الجُثمانَ الطاهرَ للفقيه الفذّ

المرجع الدينيّ آية الله السيد محمد

سعيد الحكيم (قُدِّس سِرُّه الشريف)،

الذي وافاه الأجلُ يوم أمس إ

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