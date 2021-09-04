2021/09/04 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اليوم السبت، سبب إطلاق صافرات الانذار في مقر السفارة الأمريكية وسط بغداد.وقال الخفاجي، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إن “سماع صافرات الانذار ومعالجة منظومة الدفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تكشف سبب إطلاق صافرات الانذار في السفارة الأمريكية وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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