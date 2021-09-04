كشف حادث سرقة والقبض على الجناة بكمين محكم في بغداد

2021/09/04 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، حادث سرقة عجلة، وألقت القبض على الجناة بكمين محكم، فيما ألقي القبض على آخر بسرقة محتويات دار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة تمكن من كشف حادث سرقة عجلة والتوصل الى الجناة والقبض عليهم”.وأوضحت، انه “جاءت …

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