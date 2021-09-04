التخطيط تحصي أعداد المسجلين في منصة الرقم الوظيفي

2021/09/04 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحصت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أعداد الموظفين المسجلين بمنصة الرقم الوظيفي، فيما أشارت الى ان إرتباط إدارة المنصة بالوزارة سيكون مؤقتاً.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية، ان “عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي تجاوز المليونين و700 ألف موظف”، مؤكداً أن “العمل ما زال مستمراً ،وهناك اجتماعات …

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