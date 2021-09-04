2021/09/04 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني علقت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، على تفعيل منظومة الدفاع الجوي.وقال مستشار مكتب الامن الاقليمي (RSO) للسفارة الامريكية في بغداد في بيان، إن “مكتب الامن الاقليمي في مجمع السفارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الأمريكية تعلق بشأن صافرات الإنذار المركز الخبري الوطني.

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