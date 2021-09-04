2021/09/04 | 13:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق في "أكبر" سفينة عراقية في موانئ البصرة (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/04 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في "أكبر" سفينة عراقية في موانئ البصرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في "أكبر" سفينة عراقية في موانئ البصرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).