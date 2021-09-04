الشرطة الاتحادية تعثر على عبوات ناسفة وقنابر هاون بالحويجة في كركوك

2021/09/04 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت قوات الشرطة الاتحادية عملية تفتيش وعثرت على عبوات ناسفة وقنابر هاون بقضاء الحويجة في كركوك.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية " ان قوة من الشرطة الاتحادية ، بالاشتراك مع الجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة ، نفذت عملية تفتيش في منطقتي (الزهدية، تل الجول) بقضاء الحويجة بكركوك ، عثرت خلالها على عبوتين ناسفتين محليتي الصنع، وقنبرتي هاون عيار 82 ملم، وتم رفعها واتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي".واضاف :" ان قوة من اخرى من الشرطة الاتحادية نفذت عملية امنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة (التحويلة الثانية) بكركوك "./انتهى9

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