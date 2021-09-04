موقف النجف الوبائي اليومي: حالتا وفاة ومؤشر الشفاء يتفوق

2021/09/04 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 أيلول 2021)، إنه "تم اجراء 868 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أنه "تم تسجيل 182 إصابة جديدة، مقابل 246 حالة شفاء، وحالتي وفاة لهذا اليوم".

وأوضحت "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 84943

مجموع حالات الشفاء : 81738

مجموع الوفيات : 681

مجموع الحالات تحت العلاج : 2524

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4985

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