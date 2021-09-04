وصول أكثر من 400 ألف جرعة من “فايزر” إلى بغداد

2021/09/04 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، وصول أكثر من 400 ألف جرعة من لقاح “فايزر” إلى بغداد.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تستمر المنافذ الحدودية بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا”.وأشارت الى “تسهيل اجراءات دخول لقاحات بشرية نوع …

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