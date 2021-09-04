2021/09/04 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد وزاري لبناني ترأسه وزيرة الخارجية بالوكالة والدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، إلى العاصمة السورية، دمشق، في أول زيارة رسمية على هذا المستوى بين البلدين الجارين منذ عام 2011.

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