الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة وتتحدث عن طفرة بتلقي اللقاح

2021/09/04 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الصحة، إنّ البلاد ما زالت تعاني من الموجة الوبائية الثالثة لفيروس كورونا، محذّرة من ظهور موجات جديدة في البلاد، إن لم يلتزم المواطنون الإجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إنّ الموجة الثالثة لكورونا إنه في حال عدم الوصول إلى المستوى المطلوب بأعداد الملقحين، ستكون هناك موجات وبائية جديدة، ويبقى خطر ظهور سلالات جديدة قائماً.

ودعا، المواطنين إلى التزام الإجراءات الوقائية، والتوجّه لأخذ اللقاح، مؤكداً أن الشهر الأخير، شهد طفرة نوعية بنسبة الإقبال على تلقي اللقاح.

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