2021/09/04 | 14:01 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 01:59 مساءً

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كركوك..العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بقضاء الحويجة

نفذت قوات الشرطة الاتحادية عملية تفتيش وعثرت على عبوات ناسفة وقنابر هاون بقضاء الحويجة في كركوك.



وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية " ان قوة من الشرطة الاتحادية ، بالاشتراك مع الجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة ، نفذت عملية تفتيش في منطقتي (الزهدية، تل الجول) بقضاء الحويجة بكركوك ، عثرت خلالها على عبوتين ناسفتين محليتي الصنع، وقنبرتي هاون عيار 82 ملم، وتم رفعها واتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي".



واضاف :" ان قوة من اخرى من الشرطة الاتحادية نفذت عملية امنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة (التحويلة الثانية) بكركوك

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