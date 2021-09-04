العراق.. إخماد حريق مستشفى التاج

2021/09/04 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن تمكنها من إخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى التاج الأهلية بالكرادة (وسط بغداد)، ونجاحها في إخلاء المرضى والكوادر الطبية.

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