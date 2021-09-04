مع استمرار إطلاق رشقات نارية من منظومة سيرام.. السفارة الأميركية توضح

2021/09/04 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، على تفعيل منظومة الدفاع الجوي سيرام واستمرار اطلاق رشقات نارية منها.وقال مستشار مكتب الامن الاقليمي (RSO) للسفارة الامريكية في بغداد في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "مكتب الامن الاقليمي في مجمع السفارة الامريكية في بغداد سيقوم باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)".وأضاف، أن "الاختبار سوف يتخلله اطلاق صافرات الانذار ورشقات اطلاقات نارية ابتداء من الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت ، ويستمر الاختبار حوالي ساعتين".

وفي وقت سابق اليوم، اطلقت السفارة الامريكية،صافرات الإنذار ورشقات متتالية من منظومة سيرام وسط العاصمة بغداد.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "السفارة الامريكية في بغداد اطلقت ظهر اليوم صافرة الإنذار بالإضافة الى استخدام منظومة سيرام".وأضاف ان "عملية اطلاق صافرة الإنذار واستخدام الذخيرة الحية عبر استخدام منظومة سيرام لم تعرف أسبابها حتى الان".

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