2021/09/04 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن اتحاد الكرة المصري، يوم السبت، انضمام نجم المنتخب ونادي ليفربول، محمد صلاح، لمعسكر الفريق الوطني.ونشر الاتحاد المصري تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ، تابعها”المركز الخبري الوطني “قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد منع السفر …صلاح ينضم لبعثة المنتخب المصري المركز الخبري الوطني.

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