رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الداخلية السعودي

2021/09/04 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم السبت،وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب تلقاه”المركز الخبري الوطني” ،أن”رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل […]

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