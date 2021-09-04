مجموعة من اللاجئين الايزيديين يردون جزء من الجميل لألمانيا و يساعدون متضرري الفيضانات

2021/09/04 | 14:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – هاكن “تعرضنا الى ابادة جماعية و لجأنا الى ألمانيا للعيش بكرامة بعيداً عن الإرهاب و القتل و السبي و ساعدتنا ألمانيا حقاً، فبعد تعرض بعض المدن الألمانية الى عواصف و فيضانات قرر عدد من شبابنا انشاء مجموعة لالش الطوعية لمساعدة اهالي هذه المدن”.يستجمع بركات و اصدقائه كل قوتهم و يتحضرون للذهاب الى …

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