2021/09/04 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اودى حريق اندلع بشقة وسط بغداد بحياة ثلاثة اشقاء .وقالت مديرية الدفاع المدني ان حريقا اندلع في شقة ضمن محله ٩١١ شارع ٤٠ شقق الطاقة ( ابو نؤاس) بسبب تماس كهربائي ادى الى احتراقها بالكامل وفي داخلها عائلة مكونة من ( حافظ فرحان عبد الله / دلال صالح حسن / مصطفى حافظ فرحان / رسول حافظ فرحان / حوراء حافظ فرحان / فضة حافظ فرحان ) مبينة انه تبين بعد اخماد الحريق وجود ثلاثة متوفين وهم كل من :١.مصطفى حافظ فرحان تولد ٢٠٠١٢.رسول حافظ فرحان تولد ٢٠٠٠٣.فضه حافظ فرحان تولد ٢٠٠٧واوضحت ان الاخرين كانوا مصابين وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد مشيرة الى المتوفين هم ابناء شقيق هادي العامري ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق وسط بغداد يودي بحياة ثلاثة اشقاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق وسط بغداد يودي بحياة ثلاثة اشقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).