2021/09/04 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان مشاركة الإيرانيين في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام يتوقف على موافقة الحكومة العراقية، وفي حال حصول الموافقة فأن المشاركة ستتاح لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا .واكد رئيسي في كلمة في جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اهمية دور وزارة الداخلية واللجان الاجتماعية في تشخيص الاضرار الروحية والاجتماعية والنفسية في المحافظات الناتجة عن كورونا ووضع السبل لمواجهة هذه المشاكل " .ودعا الى ،الاستفادة من ذوي الرأي والخبرة في الحوزات العلمية والجامعات لوضع الاساليب العلمية في هذا المجال للحد من الاضرار الاجتماعية والروحية لانتشار الفيروس ".واعرب رئيسي عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد كورونا في البلاد ووصفها بأنها تبعث على الأمل ، مشيرا الى زيادة الواردات والانتاج الداخلي للقاح خلال الاسابيع القادمة، وبالتالي لابد من توسيع مساحة التطعيم لتشمل الاعمار المختلفة"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي:مشاركة الايرانيين في زيارة الاربعين يتوقف على موافقة الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي:مشاركة الايرانيين في زيارة الاربعين يتوقف على موافقة الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).