2021/09/04 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، زيادة استيعاب قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 120%، فيما أشارت الى أن جهات عليا أصدرت قراراً بعدم زيادة مقاعد الدراسات العليا مستقبلاً.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم : زيادة استيعاب قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 120٪) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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