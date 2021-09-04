التعليم : زيادة استيعاب قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 120٪؜

2021/09/04 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، زيادة استيعاب قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 120%، فيما أشارت الى أن جهات عليا أصدرت قراراً بعدم زيادة مقاعد الدراسات العليا مستقبلاً.[…]

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