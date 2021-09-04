الفصل الخامس : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما ( 833 : 835 ) - أحمد صبحى منصور

2021/09/04 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الباب الختامي : مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الراهن الخائب الخائن المحور الأول : مكانة مصر الدولية في العصر المملوكى وكيف أضاعها العسكر المصرى الراهن الخائب الخائن الفصل الخامس : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما ( 833 : 835 )عام 833 عام الطاعون 1 ـ أعاد المقريزى في احداث عام 833 ما ذكره سابقا عام 832 عن حرب ( داخل دار السلام ) بين إسكندر بن قرا وشاه رخ ......





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