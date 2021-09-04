التعليم تؤجل موعد دوام طلبة الجامعات بسبب الانتخابات

2021/09/04 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، زيادة استيعاب قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 120%، فيما أشارت الى أن جهات عليا أصدرت قراراً بعدم زيادة مقاعد الدراسات العليا مستقبلاً.

وقال مستشار الوزارة علاء عبد الحسن إن “الوزارة ستغير موعد دوام طلبة الجامعات، لتجنب موعد الانتخابات، الذي يعلم الجميع أنه يوم الديمقراطية في العراق، ولن يكون هنالك عمل أو دوام في ذلك اليوم التاريخي”، مرجحاً أن”الوزارة سترتئي أن يكون دوام الطلبة للدراسات الاولية بعد موعد الانتخابات”.

وفي ما يخص التوسعة في مقاعد الدراسات العليا، أوضح أن “الوزارة اتخذت قراراتها بناء على الطاقة الاستيعابية للجامعات، وبالتالي فإن أعداد الطلبة المقبولين ستحاكي الحاجة الفعلية أو الطاقة الاستيعابية للجامعات”.

وتابع أن “هناك قراراً من جهة عليا يقتضي عدم إجراء أي توسعة مستقبلاً في مقاعد الدراسات العليا، وبالتالي الوزارة ملتزمة بهذا القرار”.

وأضاف أن “الوزارة استنفرت كل طاقاتها في استيعاب كل أبنائها من خريجي الدراسة الاعدادية، ونتوقع زيادة 120 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بالنسبة لهذا العام”.

وأشار إلى أن “وزارة التعليم العالي ستعمل على إجراء توسعة معقولة ومقبولة، لاستيعاب الزيادة الهائلة والكبيرة المتوقعة من مخرجات الدراسة الاعدادية”.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت في وقت سابق، يوم العاشر من تشرين الأول موعداً لدوام طلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات العراقية.

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