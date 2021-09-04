بيان من الموانئ بعد حريق اندلع في ’الحفارة أم قصر’ (صورة)

2021/09/04 | 14:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة النقل، السبت، أن حادث الحريق الذي اندلع في الحفارة (أم قصر) كان عرضياً ولم يحدث أضراراً تُذكر.

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وكشفت الشركة العامة لموانئ العراق في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 أيلول 2021)، عن "حجم الأضرار التي لحقت جراء الحريق الذي نشب في الحفارة (أم قصر) والواقفة في منطقة الانتظار"، مبينة أن "الحادث عرضي والحريق تمت السيطرة عليه سريعا ولم تسجل اضرار سوى في أثاث احد الغرف".

وقال معاون المدير العام أحمد جاسم للشركة، إن "فرق الاطفاء التابعة للشركة القريبة من المكان توجهت سريعا للحفارة وسيطرت عليه، حيث أن الحريق نشب في غرفة رئيس المهندسين دون غيرها، وأن الاضرار كانت باثاث الغرفة فقط، ولم تسجل أي اصابات".

وتابع أن "المؤشرات الاولية للحادث تشير بأنه عرضي، وأن ادارة الشركة فتحت على الفور تحقيقا بالحادث".

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