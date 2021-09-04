3 دول أوروبية تعيد فرض قيود متعلقة بكورونا على المسافرين من 6 دول بينها لبنان

2021/09/04 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من إزالة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة من قائمة السفر الآمنة ، شددت السويد وهولندا وإيطاليا القيود على لبنان والولايات المتحدة والمسافرين من 4 دول أخرى.

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