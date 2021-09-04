فصيل مسلح يحذر: سنذكركم بايام الله.. ما لم تتوقفوا!

2021/09/04 | 14:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت ما تسمى بجماعة "اصحاب الكهف"، السبت، السفارة الاميركية من استمرار اختباراتها، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الجماعة في بيان تلقى NRT عربية (4 ايلول 2021)، انه "في حال استمرت سفارة الشر الامريكية بإستخدام السلاح الثقيل وسط بغداد ومحاولة الاستعراض الفاشلة فسيكون واجبنا تذكير من فيها بأيام الله".

وفي وقت سابق، اعلنت السفارة الاميركية ببغداد، السبت، اجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)، يتضمن انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية.

وذكر مستشاري مكتب الامن الاقليمي للسفارة الامريكية في بغداد(RSO)، انه "سوف يقوم مكتب الامن الاقليمي في مجمع السفارة الامريكية في بغداد باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)، وسوف تتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية ابتداء من الساعة 1300 من ظهر هذا اليوم السبت المصادف 9/4".

واضاف، انه "سوف يستمر الاختبار لحوالي ساعتين".

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