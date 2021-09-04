2021/09/04 | 14:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 4 سبتمبر 2021 | 02:08 مساءً

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قوات الامن تلقي القبض على 7 شبكات لتزوير المعاملات والمستمسكات في العراق

قوات الامن تلقي القبض على 7 شبكات لتزوير المعاملات والمستمسكات في العراق

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