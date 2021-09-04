وادي بانشير.. مسعود يؤكد استمرار

2021/09/04 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم المعارك بين الطرفين، أكد زعيم الجبهة الوطنية للمعارضة في إقليم بانشير، أحمد مسعود، السبت، أن النضال ضد حركة طالبان مستمر، مشددا على أن الجبهة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، على حد تعبيره.

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