السفارة الأمريكية في بغداد تختبر منظومة الدفاع الجوي C-RAM

2021/09/04 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، انها ستختبر منظومة الدفاع الجوي C-RAM لتفعيلها.وقال مستشار مكتب الأمن الاقليمي (RSO) للسفارة الامريكية في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “مكتب الامن الاقليمي بمجمع السفارة الامريكية في بغداد سيقوم باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)”.وأشار الى ان “الاختبار سيتخلله اطلاق صافرات الانذار …

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