النقل توضح بشأن حريق إندلع في الحفارة “أم قصر”

2021/09/04 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، توضيحاً بشأن حجم الأضرار التي لحقت جراء الحريق الذي نشب في الحفارة “أم قصر” والواقفة في منطقة الانتظار.وقال معاون مدير عام الشركة أحمد جاسم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الاطفاء التابعة للشركة القريبة من المكان توجهت سريعا …

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