انطلاق بطولة العرب بالمواي تاي في السليمانية

2021/09/04 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تنطلق مساء اليوم السبت، بطولة العرب بالمواي تاي بمشاركة كبيرة من الدول العربية إذ بلغ عدد البلدان المشاركة ثلاثة عشر بلد و26 مشارك ومشاركة.

وقال رئيس اتحاد المواي تاي العراقي مصطفى جبار علك في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "الاتحاد العراقي للعبة وبدعم المؤسسات الرياضية العراقية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فقد استطاعوا توفير الاجواء الملائمة لنجاح بطولة النخبة العربية بنسختها الثالثة".

وأضاف ان "جميع الدول المشاركة وصلت بسلام إلى محافظة السليمانية و تم عقد المؤتمر الفني للبطولة بحضور رؤساء كل الوفود المشاركة و إجراء عمليات الوزن و وضع اللوائح الخاصة بالبطولة".

ولفت الى ان "نجاح البطولة سيعكس رسائل إيجابية بالمحيط العربي بمختلف القطاعات".

وتابع ان "الاتحاد العراقي بالمواي تاي استعد للبطولة بإدخال لاعبات ولاعبي المنتخب معسكرا مغلق للتحضير للبطولة منذ اكثر من شهر و نتطلع لتحقيق ميداليات صفراء و ريادة لعبة المواي تاي".

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