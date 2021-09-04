العراق يحرز وساماً برونزياً برمي الرمح في دورة طوكيو البارالمبية

2021/09/04 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومافاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت، باحراز لاعب منتخبنا بالرمح ولدان نزار، ميدالية برونزية ضمن مسابقات بارالمبياد طوكيو.وقال مراسلنا إن "لاعب منتخبنا بالرمح ولدان نزار احرز اليوم ميدالية برونزية ضمن مسابقات بارالمبياد طوكيو.

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